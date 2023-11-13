Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Химками"

Тольяттинская футбольная команда дважды отыгралась во втором тайме и продлила свою беспроигрышную серию в Лучшей лиге мира, сообщает пресс-служба ФК.
Матч прошел 12 ноября на стадионе "Арена Химки". По итогам игры счет составил 2:2.
Голы забили: 1:0 Руденко (46), 1:1 Килин (50), 2:1 Касимов (55), 2:2 Эльдарушев (59).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?