В ООО "ННК-Самаранефтегаз" добыли 5-ти миллионную тонну нефти

В сентябре 2023 года в ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящем в группу ННК, была добыта 5-ти миллионная тонна нефти.

Планомерное увеличение объема добычи и наращивание ресурсной базы углеводородного сырья входит в число приоритетных направлений деятельности общества. Этому способствует успешное проведение геологоразведочных работ. Прирост суточной добычи с момента образования общества составил более 900 тонн в сутки.

За 9 месяцев 2023 года суммарный прирост запасов промышленных категорий составил 1,6 млн тонн по нефти и 0,05 млрд кубометров по попутно добываемому и свободному газу. Извлекаемые запасы на 01.10.2023 оцениваются на уровне 169 млн тонн нефти и 3 млрд кубометров попутно добываемого и свободного газа.

Значимую долю прироста принесла работа геологов на объектах Ивановского и Красногородецкого месторождениях за счет присоединенных запасов нераспределенного фонда недр — 0,541 и 0,53 млн тонн соответственно, что составляет 67-процентный прирост извлекаемых запасов нефти.

За 9 месяцев 2023 года ООО "ННК-Самаранефтегаз", по результатам бурения новых поисково-оценочных скважин, открыло пять новых месторождений: Центральное, Торшиловское, Южно-Шумовское, Осиновское и Южно-Камеликское. Получено 3 лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в Самарской области.

За 9 месяцев 2023 года в обществе была введена в эксплуатацию 31 новая скважина. С начала деятельности ООО "ННК-Самаранефтегаз" закончено бурением 98 скважин. Суммарная проходка за данный период составляет 180 тысяч метров горных пород. В настоящий момент на месторождениях общества работает четыре буровые установки.