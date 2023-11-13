Банк ДОМ.РФ почти в 2 раза нарастил выдачу ипотеки на ИЖС

Банк ДОМ.РФ значительно увеличил объем ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С начала 2023 года ипотечными кредитными продуктами банка на ИЖС воспользовались около 6800 семей, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 1,8 раза. Общая сумма предоставленных кредитов составляет 31,7 миллиарда рублей.

Самыми активными заемщиками, оформившими ипотеку на частное домостроение, стали жители Московской области. Они получили кредиты на сумму 7,7 млрд рублей, рост в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Жители Краснодарского края получили 4 млрд рублей (рост в 1,6 раза), Ленинградской области — 3 млрд рублей (рост в 1,5 раза), Республики Татарстан — около 2 млрд рублей (рост в 2,1 раза) и Самарской области — 1,6 млрд рублей (рост в 3,1 раза).

Также в список регионов-лидеров входят Ростовская область (1,4 млрд, рост в 2,4 раза), Новосибирская область (1,3 млрд рублей, рост в 1,5 раза), Тюменская область (1,3 млрд рублей, рост в 2,3 раза), Воронежская область (1 млрд рублей, рост в 2,4 раза) и Москва (около 1 млрд рублей, рост в 2,3 раза).

"Мы ожидаем дальнейший рост ипотеки в этом сегменте — недавно наш банк провел первую в стране ипотечную сделку на строительство индивидуального частного дома по договору подряда с использованием эскроу. Параллельно мы предоставили спецкредит застройщику на финансирование стройки — по аналогии с рынком многоквартирных домов. Уверены, дальнейшее распространение данного механизма будет способствовать переводу рынка ИЖС на цивилизованные рельсы и даст дополнительный стимул его развитию", — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Наиболее популярным продуктом среди клиентов Банка ДОМ.РФ стала "Семейная ипотека" — в общем объеме кредитования ИЖС доля программы составила 40% (свыше 2 тысяч семей). В 27% случаев сделки заключались в рамках "Льготной программы с господдержкой", которой воспользовались около 1500 семей. Еще 12,5% заемщиков оформили кредиты по ИТ-ипотеке, всего 450 семей.