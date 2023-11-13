В Самаре прошел первый региональный подростковый слет "Росподрос"

В понедельник, 13 ноября, на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества при поддержке министерства образования и науки Самарской области состоялся первый региональный подростковый слет "Росподрос". Участниками стали более 70 человек, это обучающиеся образовательных учреждений Самарской области (6-11 классы), студенты СПО и члены Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

В августе 2023 г. в Москве в рамках реализации стратегических программ "Подростки России" и "Страна для детей" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, поддержанных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также при поддержке Министерства просвещения РФ, в рамках Национального проекта "Образование" состоялся Всероссийский подростковый слет "Росподрос", в котором приняли участие представители Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. По итогам Слета были разработаны концепции региональных подростковых слетов "Росподрос" и комплекс мероприятий, которые участникам было предложено реализовать в своих регионах.

Слет — это творческая площадка для встречи активных ребят и членов детского совета, возможность сгенерировать идеи и разработать актуальные проекты для детей, чтобы в дальнейшем транслировать наиболее успешные практики на территории региона и всей страны. Это презентация деятельности актива региона, ребят-победителей конкурсных и проектных мероприятий "Как создать успешный проект". Это обмен идеями и творческой энергией в дружеской обстановке. Все, что проводится здесь, выбирается по инициативе детей, то, что было предложено детьми, ими же и будет реализовано, заведено в проект.

Один из успешных проектов в копилке 63 региона — профориентационный "Кубопроф", разработанный председателем Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Полиной Богатовой совместно с командой ребят из разных уголков России в рамках лаборатории Федерального Детского общественного Совета. Сейчас он проходит апробацию в Самарской области, а в случае успеха будет проводиться по всей стране.

Внимание молодежным инициативам, выявление и оказание поддержки лучшим практикам — один из аспектов работы областного правительства. Многие проекты и инициативы молодежного сообщества региона уже нашли поддержку со стороны руководства области. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно акцентировал внимание на важности реализации задач в сфере молодежной политики — от социальных инициатив до поддержки волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи.

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева: "На таких встречах работает принцип "Равный-Равному". Свои вопросы, проблемы, проекты, идеи дети обсуждают со своими ровесниками — лидерами общественных организаций. Здесь у каждого есть шанс начать свой проект, получить консультацию опытных товарищей и заявить о нем на всю страну. Сегодня все мы собрались здесь для открытого общения. Общения не только со сверстниками, но и со взрослыми и представителями власти региона. Открытый диалог очень важен. Очень важно, когда наши дети могут открыто задать вопросы, выразить свои мысли и пожелания".

Среди важных и актуальных тем, которые обсуждались в рамках первого регионального подросткового слета "Росподрос", стали буллинг, безопасный интернет, вовлечение подростков в общественные процессы, сохранение исторической памяти.

Особое внимание также было уделено освещению вопросов правовой помощи детям, что особенно актуально в преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям, который пройдет в нашей стране 20 ноября.

И организаторы, и участники первого регионального подросткового слета "Росподрос" отметили продуктивный, живой и яркий формат мероприятия и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.