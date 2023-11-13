Жители Самарской начали оплачивать ЖКУ через приложение Госуслуги.Дом

Сервис Госуслуги.Дом позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении. В сентябре мобильное приложение Госуслуги.Дом начало работу во всех регионах России. Сегодня приложением пользуются уже более 900 тыс. россиян.

С помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учета и оплачивать все счета за жилищно-коммунальные услуги на одной площадке. Через приложение также можно оперативно подавать заявки в управляющие организации (УО), получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

Специалисты ГЖИ Самарской области каждую неделю проводят семинары для председателей советов МКД, председателей ТСЖ и ТОСов, активных граждан, где обсуждаются возможности и преимущества работы с мобильным приложением Госуслуги.Дом.

"Самый популярный раздел — оплата ЖКУ. Пользователи высоко оценили удобство "одного окна" в оплате счетов разных поставщиков услуг, через приложение их оплачено уже более 300 тысяч. Собственник может посмотреть квитанцию и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, он может оплатить счет частично, введя нужное значение вручную. В том же разделе можно подать заявку в управляющую организацию, чтобы задать уточняющие вопросы о начислениях или прошлых платежах. Также пользователь может посмотреть историю оплат, чтобы сравнить платежи за коммунальные услуги в последние месяцы", — рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Оплатить счета можно онлайн удобным способом — картой или с помощью СБП. При оплате через СБП не взимается комиссия.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). ГИС ЖКХ в Самарской области является одним из основных способов связи с Государственной жилищной инспекцией как с контрольно-надзорным органом. В течение 2023 г. через ГИС ЖКХ от жителей региона поступило более 8 тыс. обращений. Теперь функция направления обращения в ГЖИ доступна пользователям приложения Госуслуги.Дом.

Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.