Житель Самарской области заплатит 200 тыс. руб. за сдачу в аренду земли без статуса ИП

Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В течение года мужчина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сдавал в аренду свою землю и помещение и получал от этого ежемесячный доход.
За это суд назначил ему штраф 200 тыс. рублей.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...