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Суды Происшествия

Житель Самарской области заплатит 200 тыс. руб. за сдачу в аренду земли без статуса ИП

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В течение года мужчина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сдавал в аренду свою землю и помещение и получал от этого ежемесячный доход.

За это суд назначил ему штраф 200 тыс. рублей.

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