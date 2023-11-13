Житель Самарской области заплатит 200 тыс. руб. за сдачу в аренду земли без статуса ИП

Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В течение года мужчина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сдавал в аренду свою землю и помещение и получал от этого ежемесячный доход.

За это суд назначил ему штраф 200 тыс. рублей.