Тольяттинец получил шесть лет колонии за порчу плакатов с военнослужащими

В Тольятти 46-летнего местного жителя осудили за дискредитацию ВС РФ, вандализм и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В 2022 г. мужчина неоднократно портил плакаты с изображением российских военных. Также он вовлек в эту деятельность несовершеннолетнего сына.
Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Оспорить этот приговор в апелляционной инстанции ему не удалось.
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Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...