Тольяттинец получил шесть лет колонии за порчу плакатов с военнослужащими

В Тольятти 46-летнего местного жителя осудили за дискредитацию ВС РФ, вандализм и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В 2022 г. мужчина неоднократно портил плакаты с изображением российских военных. Также он вовлек в эту деятельность несовершеннолетнего сына.

Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Оспорить этот приговор в апелляционной инстанции ему не удалось.