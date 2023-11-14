Самарец заплатит 400 тыс. руб. за призывы к экстремистской и террористической деятельности

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в шести призывах к экстремистской деятельности и двух призывах к террористической деятельности. Об этом сообщают в суде.
Ему назначили штраф 400 тыс. рублей. Приговор был вынесен 1 ноября. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...