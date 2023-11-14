Самарец заплатит 400 тыс. руб. за призывы к экстремистской и террористической деятельности

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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в шести призывах к экстремистской деятельности и двух призывах к террористической деятельности. Об этом сообщают в суде.