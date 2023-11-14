В Самаре мужчина получил девять лет колонии за склонение к терроризму

В Самаре Центральный окружной военный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в склонении к участию в деятельности международной террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Ему назначили девять лет лишения свободы, первые три из которых предписано находиться в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Приговор огласили 1 ноября. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.