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Суды Происшествия

В Самаре мужчина получил девять лет колонии за склонение к терроризму

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре Центральный окружной военный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в склонении к участию в деятельности международной террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Ему назначили девять лет лишения свободы, первые три из которых предписано находиться в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Приговор огласили 1 ноября. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.

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