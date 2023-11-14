В Самаре мужчина получил девять лет колонии за склонение к терроризму

В Самаре Центральный окружной военный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в склонении к участию в деятельности международной террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
Ему назначили девять лет лишения свободы, первые три из которых предписано находиться в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.
Приговор огласили 1 ноября. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...