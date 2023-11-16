В Самаре выделили 5,7 млн рублей на снос пяти домов в историческом центре

Департамент управления имуществом ищет подрядчика, который снесет пять аварийных жилых домов в исторической части Самары. На эти цели из городской казны выделили 5,77 млн рублей.

Аварийное жилье расположено в Ленинском районе Самары: по ул. Галактионовской,95, литеры А, А1; ул. Галактионовской, 97, литеры А, а,а2,а3; ул. Галактионовской, 98, литеры А, А1,А2,а, а1,а2; ул. Самарской, 68А; ул. Самарской, 255, литера А.

Подрядчик определится после 27 ноября. Он должен выполнить работы до 20 декабря текущего года.