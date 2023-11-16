Футболист "Урала" после игры с "Крыльями" дисквалифицирован на два матча

В среду, 15 ноября, Контрольно-дисциплинарный комитете РФС дисквалифицировал полузащитника ФК "Урал" Юрия Газинского на два ближайших матча чемпионата РПЛ за неспортивное поведение в матче с "Крыльями Советов".
В компенсированное время Юрий получил прямую красную карточку после стычки с игроком самарцев Романом Ежовым.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?