Футболист "Урала" после игры с "Крыльями" дисквалифицирован на два матча

В среду, 15 ноября, Контрольно-дисциплинарный комитете РФС дисквалифицировал полузащитника ФК "Урал" Юрия Газинского на два ближайших матча чемпионата РПЛ за неспортивное поведение в матче с "Крыльями Советов".

В компенсированное время Юрий получил прямую красную карточку после стычки с игроком самарцев Романом Ежовым.