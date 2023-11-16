В Тольятти продают многоэтажный дом у спорткомплекса "Кристалл" за 250 млн рублей

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В Тольятти выставлен на продажу 7-этажный жилой дом, находящийся в в собственности ПАО "Тольяттиазот". Объект площадью 3912,7 кв. метра планируют реализовать за 249 млн рублей.