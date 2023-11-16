В Тольятти продают многоэтажный дом у спорткомплекса "Кристалл" за 250 млн рублей

В Тольятти выставлен на продажу 7-этажный жилой дом, находящийся в в собственности ПАО "Тольяттиазот". Объект площадью 3912,7 кв. метра планируют реализовать за 249 млн рублей.
Речь идет о ЖK Сrystаl Раrk (ул. Бaныкинa, 11Б). Сeкция A3 продается целиком.
"Нежилые коммерческие помещения на первом этаже, №№ 9-12, общей площадью 504,4 кв. метра. Жилые помещения (квартиры) №№ 45-66 общей площадью 3,4 тыс. кв. метра, - отмечается в объявлении, размещенном от имени "ТОАЗ Непрофильные активы". - Площадь каждой квартиры от 98 до 220 кв. метров".
Напомним, месяцем ранее ПАО "Тольяттиазот" выставило на продажу 9-этажную гостиницу 2012 года постройки. Здание площадью 21,68 тыс. кв. метров пытаются продать за 2,5 млрд рублей.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))