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В Тольятти продают многоэтажный дом у спорткомплекса "Кристалл" за 250 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти выставлен на продажу 7-этажный жилой дом, находящийся в в собственности ПАО "Тольяттиазот". Объект площадью 3912,7 кв. метра планируют реализовать за 249 млн рублей.

Фото: avito.ru

Речь идет о ЖK Сrystаl Раrk (ул. Бaныкинa, 11Б). Сeкция A3 продается целиком.

"Нежилые коммерческие помещения на первом этаже, №№ 9-12, общей площадью 504,4 кв. метра. Жилые помещения (квартиры) №№ 45-66 общей площадью 3,4 тыс. кв. метра, - отмечается в объявлении, размещенном от имени "ТОАЗ Непрофильные активы". - Площадь каждой квартиры от 98 до 220 кв. метров".

Напомним, месяцем ранее ПАО "Тольяттиазот" выставило на продажу 9-этажную гостиницу 2012 года постройки. Здание площадью 21,68 тыс. кв. метров пытаются продать за 2,5 млрд рублей.

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