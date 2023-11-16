В Самаре женщина шла к трамваю и попала под машину

В среду, 15 ноября, в Самаре в ДТП попал 33-летний водитель "девяносто девятой". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 10:00 он ехал по Заводскому шоссе в направлении пр. Кирова. В районе дома № 50 не уступил дорогу 63-летней женщине, которая подходила к стоявшему на остановке трамваю, и сбил ее.
Пострадавшую доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!