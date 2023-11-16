В Самаре женщина шла к трамваю и попала под машину

В среду, 15 ноября, в Самаре в ДТП попал 33-летний водитель "девяносто девятой". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:00 он ехал по Заводскому шоссе в направлении пр. Кирова. В районе дома № 50 не уступил дорогу 63-летней женщине, которая подходила к стоявшему на остановке трамваю, и сбил ее.

Пострадавшую доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и призывают участников движения соблюдать ПДД.