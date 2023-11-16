В Тольятти осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами

В Тольятти суд признал четырех человек виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Двое обвиняемых искали гражданок РФ, готовых за деньги фиктивно выйти замуж за иностранца. Остальные подсудимые предлагали мигрантам "услугу". Таким образом пять человек незаконно получили разрешение на временное проживание в РФ.

Суд назначил двум подсудимым два года и четыре месяца и еще двум - два с половиной года лишения свободы. Один из них будет отбывать наказание в колонии строго режима, остальные - в колонии общего режима. Все пять браков суд признал недействительными.