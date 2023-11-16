В Тольятти осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами

В Тольятти суд признал четырех человек виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Двое обвиняемых искали гражданок РФ, готовых за деньги фиктивно выйти замуж за иностранца. Остальные подсудимые предлагали мигрантам "услугу". Таким образом пять человек незаконно получили разрешение на временное проживание в РФ.
Суд назначил двум подсудимым два года и четыре месяца и еще двум - два с половиной года лишения свободы. Один из них будет отбывать наказание в колонии строго режима, остальные - в колонии общего режима. Все пять браков суд признал недействительными.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...