Гололед и порывистый ветер: в Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни

Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз погоды с 17 по 20 ноября. К началу рабочей недели в регионе ожидаются гололед, порывистый ветер и ночные морозы до -15 градусов.

В пятницу в Самаре облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C.

В субботу, 18 ноября, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -1…-6 °C.

19 числа в регионе сохранится переменная облачность. Скорость и направление ветра не изменятся. В ночные часы температура воздуха составит -3…-8 °C, местами до -13°С. Днем температура воздуха -1…-6 °C.

В ночь на понедельник, 20 ноября, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Днем в Самарской области ожидается облачная погода, осадки, местами сильные, в виде снега, гололед. Ветер Восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C