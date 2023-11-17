В Самаре из-за ЧП с автобусом маршруты №№ 41 и 21 следуют в объезд

В Самаре автобусные маршруты №№ 41,21 следуют в объезд по ул. Стара-Загора/ул.Березовая аллея в направлении ООТ "15 микрорайон".

Напомним, в 11:29 в районе дома № 257 на ул. Стара-Загора загорелся в движении автобус.