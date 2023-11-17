В Самаре начались работы по монтажу новогодней иллюминации

В пятницу, 17 ноября, с раннего утра светодиодные гирлянды размещали на бульваре по ул. Осипенко, расположенном в границах пр. Ленина и ул. Мичурина.

Одной из первоочередных локаций для монтажа стал и склон у пл. Славы, который выходит на Волжский проспект. Здесь сотрудники МП "Самарагорсвет" также начали трудиться заблаговременно, ввиду большого объема работ в рамках установки самой масштабной светодинамической композиции. Сегодня специалисты работали на верхнем ярусе.

Кроме того, на ряде других городских территорий рабочие начали сборку деревянных постаментов, куда установят световые "фонтаны" меньших размеров.

В полном объеме завершить работы по установке и включению иллюминации в городе планируется в срок до 25 декабря.