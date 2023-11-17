В Самаре начались работы по монтажу новогодней иллюминации

В пятницу, 17 ноября, с раннего утра светодиодные гирлянды размещали на бульваре по ул. Осипенко, расположенном в границах пр. Ленина и ул. Мичурина.
Одной из первоочередных локаций для монтажа стал и склон у пл. Славы, который выходит на Волжский проспект. Здесь сотрудники МП "Самарагорсвет" также начали трудиться заблаговременно, ввиду большого объема работ в рамках установки самой масштабной светодинамической композиции. Сегодня специалисты работали на верхнем ярусе.
Кроме того, на ряде других городских территорий рабочие начали сборку деревянных постаментов, куда установят световые "фонтаны" меньших размеров.
В полном объеме завершить работы по установке и включению иллюминации в городе планируется в срок до 25 декабря.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻