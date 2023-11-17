В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 10 млн рублей

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. В связи с этим возбудили уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.
Злоумышленники прислали на электронную почту потерпевшей предложение об инвестициях на фондовом рынке. Женщине оно показалось выгодным. После регистрации на сайте с ней связался "брокер", а потом переключал клиентку на других "специалистов", которые давали инструкции для гарантированного дохода.
В итоге самарчанка внесла на счет 1 млн руб. своих денег и еще девять миллионов, которые взяла в кредит, в том числе под залог недвижимости.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.