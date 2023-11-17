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Власть и политика

В Самарской области завершился патриотический слет "Зов Отечества"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершился областной патриотический слет "Зов Отечества".

150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы Самарской области познакомились с русской культурой, встретились с представителями духовенства и Росгвардии. В рамках слета участники посетили интерактивные площадки "Грани патриотизма" и выставки, а также приняли участие в военно-историческом квизе "Помни и гордись". Руководители патриотических объединений презентовали и обсудили успешные практики в сфере патриотического воспитания региона.

Слет "Зов Отечества" является частью программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"2023 год был богатым на патриотические проекты. Слеты и конкурсы позволяют молодежи знакомиться с историей, культурой своей родины, вступать в ряды патриотических организаций. На слете "Зов Отечества" участники смогли погрузиться изучение истории России, пройти военно-спортивную подготовку. Уверен, такие события очень важны как для взрослого поколения, так и для молодежи, ведь именно они будут развивать нашу страну в будущем", — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Илья Судин.

Программа областного слета "Зов Отечества" состояла из двух образовательных треков, направленных на военно-патриотическое воспитание и гражданско-патриотического воспитание.

Участники посетили выставки "Историческая реконструкция средневековья" и "Современная экипировка и снаряжение военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", "Поисковое движение России в Самарской области". Также прошли военно-спортивную подготовку — для участников были организованы интерактивные площадки с лазертагом, неполной разборкой и сборкой автомата АК-74, со спортивным ориентированием и площадками по оказанию первой медицинской помощи. Один из важных моментов слета — встреча участников с майором Росгвардии Дмитрием Лисиным. Дмитрий рассказал про свою службу и ответил на интересующие участников вопросы.

В завершении слета для участников выступил вокальный ансамбль "Камертон" из Жигулевска.

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