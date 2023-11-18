Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на выходные

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные ожидается похолодание, небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица. Если вы ещё не подготовили машину к зиме, то сейчас самое время это сделать. Так вы не только повысите вашу безопасность на дороге, но и предотвратите нежеланные аварийные ситуации и нарушения — с 1 декабря за езду на летней резине инспекторы Госавтоинспеции могут выписать штраф.