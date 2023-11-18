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Общество

Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на выходные

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные ожидается похолодание, небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица. Если вы ещё не подготовили машину к зиме, то сейчас самое время это сделать. Так вы не только повысите вашу безопасность на дороге, но и предотвратите нежеланные аварийные ситуации и нарушения — с 1 декабря за езду на летней резине инспекторы Госавтоинспеции могут выписать штраф.

Вот как еще можно подготовить авто к зиме:

  • проверьте тормоза и аккумулятор автомобиля;
  • в бачок для омывающей жидкости залейте незамерзайку;
  • смените дворники на зимние с защитной резинкой.

Главное, что нужно сделать — поменять свою манеру вождения, в осенне-зимний без резких маневров на дороге и превышения скорости, даже на сезонной резине. Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения.

Гид потребителя

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