Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на выходные

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные ожидается похолодание, небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица. Если вы ещё не подготовили машину к зиме, то сейчас самое время это сделать. Так вы не только повысите вашу безопасность на дороге, но и предотвратите нежеланные аварийные ситуации и нарушения — с 1 декабря за езду на летней резине инспекторы Госавтоинспеции могут выписать штраф.
Вот как еще можно подготовить авто к зиме:
- проверьте тормоза и аккумулятор автомобиля;
- в бачок для омывающей жидкости залейте незамерзайку;
- смените дворники на зимние с защитной резинкой.
Главное, что нужно сделать — поменять свою манеру вождения, в осенне-зимний без резких маневров на дороге и превышения скорости, даже на сезонной резине. Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻