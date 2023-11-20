"Спасал детей": мужчина попал под суд за расстрел собак в Самаре

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя по фамилии Христенко. Мужчину обвиняли в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).

Ситуация, судя по тексту судебного решения, могла быть довольно неоднозначная. Так, согласно свидетельским показаниям председателя СНТ в Кировском районе Самары, в районе дачных массивов обитали бродячие собаки.

"Стаи собак проявляли агрессию, как в мою сторону, так и в сторону жителей дачных массивов, а также гуляющих по массиву детей, кусали их. От жителей СНТ известно, что были случаи, когда бродячие собаки разрывали домашних питомцев. В стае собак неоднократно был пес по кличке Бой", — рассказал, в частности, председатель СНТ.

По его словам, Бой был сначала у жителя "Ракитовские дачи-1". Потом у мужчины появился щенок овчарки и Боя он фактически выбросил. Бой бегал по территории СНТ, его по возможности кормили дачники.

Об агрессивности пса говорят и другие свидетельские показания. О том же — слова Христенко.

"Я со своей семьей и братом, который был в гостях, находились в своем доме на территории СНТ. В какой-то момент в дом забежал сын, который пояснил, что собака по кличке Бой вновь набросилась на него и порвала штаны. После чего было решено доехать до будки охранника, чтобы поговорить о происходящем, и о том, что необходимо принимать какие-то меры. Я попросил ружье у брата, чтоб напугать собак. Брат дал свое ружье", — рассказал позже следователям и суду Христенко.

По словам мужчины, он подъехал к посту охраны и увидел того самого пса. Решил выстрелить поверх животного, чтобы напугать. Но случайно попал в пса — тот заскулил. Дальше, по словам Христенко, он пошел к будке охранника, но пес снова выскочил и попытался наброситься. Тогда Христенко еще раз выстрелил в собаку. А потом еще раз — решил добить, чтоб животное не мучалось. Все это время в машине сидел его сын с другом.

"Изначально у меня не было умысла причинять вред собаке, а также цели причинить животному боль и страдание. Я хотел припугнуть ее, так как постоянные жалобы от детей и других жителей поселка по факту стаи бродячих собак и их нападений сильно беспокоили. Я очень опасался за жизнь и здоровье своих детей. Когда стрелял в Боя, не видел вторую собаку, а попал в нее случайно", — рассказывал также Христенко.

Но другое мнение у женщины, которая назвала себя владелицей Боя.

"Моя собака всегда была на привязи либо с нами, иногда собака уходила к вагончику, супруг шел за ней и забирал ее домой. Мне не известно, бегал ли Бой по СНТ с агрессией. Но пес ни на кого не нападал, разговора об этом не было ни с кем. Председатель СНТ никогда не говорил, чтобы собака агрессировала. А соседи приходили и подкармливали собаку. В вечер случившегося Бой был дома, во дворе, потом ушел. В какой-то момент мужу позвонил один из дачников и сообщил, что Боя подстрелили. Супруг ушел. Когда вернулся — сказал, что собак расстреляли и пара дачников повезла Боя в ветклинику", — утверждала потерпевшая.

В клинике сообщили, что у пса сильные ранения, поэтому надо усыплять. Вторую раненую собаку по кличке Рекс, судя по всему, бесхозную, в клинике выходили. А стрелявшего Христенко ждал долгий судебный процесс. В суде первой инстанции мужчину приговорили к штрафу в 130 тысяч рублей. Но хозяйка Боя обратилась в апелляционную инстанцию и требовала ужесточить наказание. Недавно облсуд вынес решение: отказать женщине.

Напомним, бродячие собаки периодически нападают на детей в Самаре. Например, в Крутых Ключах на мальчика набросились, когда он шел в школу — собаки разодрали его перчатки и куртку. В другом случае стая псов набросилась на четырехлетнего малыша, повалила на землю, стала грызть и откусила кусок скальпа. На помощь успела мама. Женщина говорит, что свора много лет обитает на территории заброшенного детского сада. А вот в Волжском районе пенсионерку растерзала стая бродячих псов — спасти женщину уже не удалось.