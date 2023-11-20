Жители Самарской области приняли участие в Географическом диктанте

Председатель Самарского областного отделения "Русского географического общества" Денис Волков поблагодарил всех жителей региона, которые приняли участие в написании Географического диктанта. Он проходил в воскресенье, 19 ноября.

"Не могу не отметить: интерес людей к истории родной страны, ее культуре, красотам, интересным фактам растет год от года, — сообщил он. — В Самарской области, например, было организовано 205 площадок, на которых люди писали Географический диктант. Они располагались по всему нашему краю! Детские библиотеки в Тольятти, музеи, Самарский государственный социально-педагогический университет, мельница Марковых в Челно-Вершинах и многие другие локации стали сегодня центром притяжения для тех, кому важно знать о своей стране как можно больше. Помимо этого, многие воспользовались возможностью сделать это в режиме онлайн".

Денис Волков подчеркнул: данные о том, сколько людей из нашей области приняли участие в написании диктанта, будут чуть позже, но он уверен, что цифры нас порадуют, как и результаты. "Члены регионального отделения РГО поддержали мероприятие, помогали его организовывать в нашей губернии, а также активно призывали людей принимать в нем участие. Ведь очень важно, насколько ты знаешь нашу родную страну, нашу великую Родину. Спасибо каждому за его участие и поддержку", — заключил он.

Напомним, что Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Организуется по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества В. В. Путина, озвученной на XV съезде общества. За восемь лет Географический диктант охватил все континенты, проводился на Международной космической станции, в Арктике и Антарктиде. Всего в нем приняло участие более 3 млн человек. Общее количество стран, присоединившихся к акции за все годы ее проведения, — 122.