Вячеслав Сонин: "Претензии по стоимости станции метро "Театральная" не обоснованы"

Председатель правления ГК "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин в интервью Волга Ньюс рассказал об итогах года для компаний группы и впервые прокомментировал скандал, возникший из-за претензий правоохранителей по выделению средств на строительство метро.

- Вячеслав Валентинович, поделитесь, с какими результатами завершает 2023 год компания "Волгатрансстрой"?

- Уходящий год стал для нас очень плодотворным. Так, мы завершили строительство первого этапа набережной Автозаводского района Тольятти. О результате поведённых работ можно судить по восторженным отзывам жителей и гостей Тольятти, высокую оценку нового объекта дали и высокопоставленные лица. В настоящее время на втором этапе строительства практически завершены основные работы.

В Самаре наши специалисты возводят здание театра юного зрителя СамАрт, в Отрадном — завершили полномасштабную реконструкцию комплекса очистных сооружений и насосно-фильтровальной станции. Нашими дорожниками построены и отремонтированы более 40 километров дорог в Самарской области.

Все текущие и завершённые работы выполняются профессионалами группы компаний "Волгатрансстрой" с высоким качеством и строго в соответствии с требованиями контрактов по срокам.

- Расскажите про кадровый и технический потенциал группы компаний "Волгатрансстрой"?

- Вот уже на протяжении почти 35 лет, всей истории существования группы компаний мы уделяем огромное значение кадровому составу предприятий. В этом году мы в очередной, 20-й раз, подведем итоги уходящего года и наградим особо отличившихся сотрудников в корпоративном конкурсе профессионального мастерства "Человек года-2023".

Группа компаний для всех сотрудников проводит обучения, тренинги, ежемесячные конкурсы профессионального мастерства, на основе которых по итогам года мы награждаем победителей. Каждый год мы обновляем и улучшаем используемые технологии и повышаем квалификацию специалистов.

Я горжусь тем, что среди моих коллег есть люди, которые за свой многолетний и добросовестный труд были удостоены высоких государственных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм нашего трудового коллектива.

Группа компаний "Волгатрансстрой" во все времена славилась надёжностью, качеством предоставляемых услуг, работой на результат и безусловным выполнением всех взятых на себя обязательств в кратчайшие сроки.

- Как "Волгатрансстрой" участвует в реализации социальных проектов: поддержке культурных и спортивных событий и инициатив?

- Мы стараемся уделять большое внимание проектам, направленным на пропаганду и формирование здорового образа жизни, патриотическое духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. ГК "Волгатрансстрой" уже порядка десяти лет всесторонне поддерживает баскетбольный клуб "Самара" и футбольный клуб "Крылья Советов".

В 2023 году мы четвёртый год подряд оказали поддержку в проведении всероссийского первенства по греко-римской борьбе "Новая высота памяти Игоря Найвальта". Мы получили восторженные отзывы от Федерации спортивной борьбы и от Минспорта РФ о турнире, было отмечено, что это один из лучших чемпионатов, и не только среди юношей.

В прошлом и в этом году группа компаний "Волгатрансстрой" выступила генеральным спонсором международного турнира по греко-римской борьбе "Сила традиций". Также мы традиционно поддержали уже 28 — Международный фестиваль "Кино детям", который пользуется успехом на протяжении всех этих лет.

"Волгатрансстрой" на постоянной основе оказывает благотворительную помощь детям из неблагополучных семей, с ограниченными способностями, участникам СВО и членам их семей.

- Как обстоит ситуация со строительством метро в Самаре? Можете ли вы прокомментировать скандал, который разразился вокруг метро?

- Пока я могу прокомментировать, только то, что мне стало известно на основании тех следственных действий, которые проводились в группе компаний. Мы сотрудничаем со следствием, по первому требованию предоставляем все документы, сотрудники и специалисты дают пояснения. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее данный инцидент был исчерпан, и мы смогли бы выполнять свои обязательства по строительству социально значимого объекта.

- Появлялась информация, что у правоохранителей возникли вопросы к увеличению цены строительства с 10,3 млрд до 18 млрд рублей.

- Стоимость строительства метро "Театральная" была определена один раз, никогда не менялась. Согласно программе "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", утвержденной еще в 2013 году, она составляет 18,4 млрд рублей, достоверность расчета стоимости подтверждена заключением ФАУ "Главгосэкспертиза" в ноябре 2022 года. Сумма 10,3 млрд рублей — это размер предоставленного федеральным бюджетом инвестиционного кредита Самарской области. Все претензии по увеличению цены не обоснованы.

- А аванс, перечисленный вашей организации для строительства метро, действительно куда-то делся?

- Никуда он не делся. Аванс, как это предусмотрено контрактом, поступил на счет, открытый в казначействе, а не на расчетный счет компании. Все платежи по казначейскому счету контролируются государством. Фактически данные денежные средства не выбыли из-под контроля и управления государства. Мы в течение одного дня можем вернуть данный аванс заказчику.

- Как вы можете прокомментировать претензии по проектированию станции метро "Самарская" на сумму 194 млн рублей?

- Вы знаете, комментировать, я считаю, уже нечего. По данному вопросу свое мнение выразили три инстанции арбитражного суда, а также свое однозначное мнение выразил Верховный суд РФ — о законности выплаты за произведённые работы по проектированию станции метро "Самарская" в размере 194 млн рублей.