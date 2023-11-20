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В Самарской области обсудили готовность к зимним погодным условиям

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 ноября, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин провел оперативное совещание с и. о. первого вице-губернатора Натальей Катиной, министрами регионального правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований. Участники совещания обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов и госпрограмм.

В рамках повестки совещания участники обсудили оперативную обстановку на территории области. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за период с 13 ноября чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды реки Волга у города Самара составляет 28,08 м по Балтийской системе высот, у верхнего бьефа - 50,14 м.

По данным УГМС, в ближайшие два дня область ожидают понижение температуры (ночью до минус 11 градусов), осадки в виде мокрого снега, метель, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня был закрыт проезд для автобусов и большегрузов на участке км 889+100 - км 944+500 (Сызрань - Большая Рязань) автомобильной дороги "Урал". Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 14:30 до 19:00 20 ноября было введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Р-229 км 112 по км 166 до 18:00 (Самара-Волгоград, от Чапаевска до выезда из Самарской области).

Юрий Рожин дал поручение министру транспорта Ивану Пивкину и муниципалитетам привести дорожные службы в готовность к работе в сложных погодных условиях. В случае усиления метели и снегопада в ситуации нехватки сил и средств он призвал глав территорий незамедлительно обращаться в правительство региона.

Отдельно участники совещания обсудили динамику исполнения национальных проектов. Этот вопрос также постоянно находится на контроле правительства региона. Напомним, по оценке федеральной комиссии по развитию территорий, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, Самарская область находится в пятерке регионов-лидеров с лучшими показателями исполнения нацпроектов.

Как сообщил в своем докладе министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов, рисков недостижения основных показателей нацпроектов, связанных с капитальным строительством или реконструкцией социальных объектов, не прогнозируется.

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