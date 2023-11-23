Тольяттинская школьница приняла участие в телешоу "Умнее всех!"

В новом выпуске второго сезона телевизионного шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!" стать умнее всех попытается 10-летняя Мария Кузнецова из Тольятти, сообщает пресс-служба канала.

Мария увлекается литературой, обладает навыком скорочтения, благодаря которому ей удается читать по 200 страниц в день. Девочка мечтает связать свою будущую профессию с помощью животным.

Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно будет увидеть в четверг, 23 ноября, в 22:00 на телеканале "Пятница!".

"Умнее всех" — это интеллектуальная телевикторина. Дети, благодаря своим умственным суперспособностям, проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.