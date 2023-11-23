Тольяттинская школьница стала участницей интеллектуального шоу "Умнее всех"

10-летняя Мария Кузнецова из Тольятти стала участницей второго сезона интеллектуального шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!"
Мария увлекается литературой, обладает навыком скорочтения, благодаря которому ей удается читать по 200 страниц в день. Девочка мечтает связать свою будущую профессию с помощью животным. Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно будет увидеть уже в четверг, 23 ноября, в 22:00 на телеканале "Пятница!"
"Умнее всех" - это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.
В "Умнее всех" играют дети от 9 до 14 лет. Среди них - знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта - Тина Канделаки.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
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