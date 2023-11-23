Тольяттинская школьница стала участницей интеллектуального шоу "Умнее всех"

10-летняя Мария Кузнецова из Тольятти стала участницей второго сезона интеллектуального шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!"

Мария увлекается литературой, обладает навыком скорочтения, благодаря которому ей удается читать по 200 страниц в день. Девочка мечтает связать свою будущую профессию с помощью животным. Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно будет увидеть уже в четверг, 23 ноября, в 22:00 на телеканале "Пятница!"

"Умнее всех" - это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В "Умнее всех" играют дети от 9 до 14 лет. Среди них - знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта - Тина Канделаки.