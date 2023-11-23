В Самарской области число региональных фейков выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом

Во всех федеральных округах страны увеличилось количество региональных фейковых инфоповодов в 2023 году. По сравнению с прошлым годом рост их составил 78%. В недостоверных сообщениях чаще всего говорилось о мобилизации, о беспилотниках и о диверсантах в приграничных регионах. Эксперты обсудили ситуацию в современных медиа на международном форуме "Диалог о фейках", организатором которого выступила АНО "Диалог Регионы".

"Наша главная задача - это создание фактчекерского сообщества в России, - отмечает генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак. - Фактчекинг (проверка информации. - Прим. ред.) должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения - угрозу жизнедеятельности граждан".

Лидерами по количеству ложных новостей стали ЮФО и ЦФО. По словам экспертов, это логично, так как эти регионы находятся на границе, а потому информационная война там ведется более интенсивно. Но и другие территории подвергаются распространению недостоверной информации. Так, согласно данным единой системы противодействия распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы", в Самарской области в 2023 году зафиксировано 22 фейка (в прошлом году их было 14).

"ЦУР совместно с региональным правительством ведет работу по выявлению фейков и не позволяет вводить в заблуждение жителей, - говорит руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - По сравнению с прошлым годом число недостоверных инфоповодов в Самарской области выросло в полтора раза. Чаще всего они касались темы СВО, но были и недостоверные новости о различных ЧП регионального масштаба. На поверку они оказались ложью. Благодаря серьезной аналитической работе все "злые двойники" новостей оперативно фиксируются и опровергаются. Главная задача - не позволить недостоверной информации из социальных сетей широко распространиться".

Оперативные опровержения фейков готовились ЦУР совместно с министерствами, муниципалитетами, военкоматами и при необходимости с правоохранительными органами.