Самарские волонтеры и депутаты губернской думы совместно помогают бойцам-участникам СВО

В четверг, 23 ноября, в Кировском районе Самары прошла очередная встреча общественного объединения "ZOV СВОИХ НЕ БРОСАЕМ". В нем приняли участие первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, заместитель председателя думы, руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Казаков и глава Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков. Они пообщались с волонтерами "ZOV" и выяснили, как еще можно помочь бойцам- участникам СВО.

Отметим, что в Кировском районе столицы региона на "ZOV" откликнулось уже более 5 тысяч добровольцев, готовых оказывать помощь тем, кто находится сегодня в зоне специальной военной операции.

"Практически каждый приезд в Самару я посещаю пункты поддержки участников СВО. Должен сказать, что в Кировском районе эта работа ведется очень активно. Добровольцы помогают кто своим трудом, кто финансами. Это делается настолько от души, от чистого сердца, что заслуживает огромного уважения и благодарности. Это большая помощь нашим ребятам, которые сегодня находятся на передовой", — отметил депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Казаков.

В Самаре открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи, где неравнодушные самарцы плетут маскировочные сети, шьют маскхалаты, балаклавы, изготавливают окопные свечи, вяжут носки, готовят сухпайки для участников СВО. Еще один "островок поддержки" открылся и на базе Самарского металлургического колледжа, его студенты присоединились к "ZOVу".

Начинающие металлурги под наблюдением опытных наставников изготавливают окопные печи — зимой эти изделия будут очень нужны. Многие студенты помогают мастерицам в изготовлении средств маскировки. На производство одного костюма уходить около двух недель — нужно и учесть цвета маскировки, сделать так, чтобы камуфляж не был слишком громоздким и не стеснял движений, чтобы бойцам в нем было комфортно.

Как отметила на встрече первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, волонтеры очень внимательно отслеживают насущные потребности участников СВО и оперативно реагируют на их просьбы.

"В сентябре мы вместе с находящимся в то время в отпуске Дмитрием Владимировичем Холиным — нашим коллегой-депутатом, членом фракции "Единая Россия", добровольцем СВО — провели встречу с активистками общественного волонтерского центра и выяснили, какая помощь нужна бойцам, что требуется помимо тех вещей, которые входят в стандартные комплекты обмундирования. Гвардии майор Холин озвучил идею, что хорошо было бы к зиме изготовить тонкие и теплые жилетки под кители, под бронежилеты, чтобы бойцам было комфортно, тепло и удобно. Был сшит пробный образец. Он понравился. И сегодня уже отшита целая партия таких жилеток. Обещали — сделали! Более 500 жилетов, по численности состава батальона, где служит наш коллега Холин, готово. Выполнить пожелания ребят удалось благодаря тому, что нашлись люди, которые занимаются швейным делом профессионально, мастерски и на волонтерской основе. А депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе вложились деньгами. На эти средства были приобретены все необходимые материалы. Сегодня мы забираем эти жилеты и на днях отправим бойцам посылки с приветом и теплом от волонтеров Самарской области", — поделилась Марина Антимонова.

"Наши волонтеры — ангелы, которые своим трудом, своими молитвами организуют эту связь с домом, которая так важна для наших бойцов, — уверен заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Живайкин. — Благодаря усилиям этих тружениц, добровольцев сообщества "ZOV СВОИХ НЕ БРОСАЕМ" мы сегодня обеспечили теплыми, практичными жилетами наш батальон. Мы очень хотим, чтобы бойцы почувствовали тепло сердец мастериц, которые шили для них эти вещи. И хотя это сравнительно небольшая группа, но она вносит очень существенный вклад в Победу. Депутаты нашей фракции обязательно продолжат поддерживать такие общественные организации всем, чем могут для того, чтобы приблизить нашу общую Победу".