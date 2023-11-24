16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тоннель в тупик: чем грозит остановка строительства метро в Самаре На ул. Революционной в рамках комплексного развития территорий появятся 100-метровые высотки Мэрия Самары отказала "Новому городу" в застройке исторического центра Михаил Арзянцев: Мест для точечной застройки в Самаре не осталось В Самаре выделили 5,7 млн рублей на снос пяти домов в историческом центре

Строительство Строительство и недвижимость

Тоннель в тупик: чем грозит остановка строительства метро в Самаре

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стремительное развитие событий вокруг строительства станции "Театральная" привело к тому, что подрядчик АО "Волгатрансстрой" заявил о приостановке работ и отправке в бюджет аванса. Чтобы понять, как в случае выхода ВТС из проекта будут развиваться события, мы проанализировали ситуацию со строительством метрополитена в России.

Фото: wikimedia.org

На сегодняшний день в РФ "подземка" существует всего в семи городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург и Самара. Кроме того, о планах по строительству метрополитена заявили власти Краснодара. При этом многие эксперты считают строительство метро самым сложным и дорогим видом строительства в принципе. Так, например, в эфире программы "Смертин FM" на радио "КП"-Краснодар" бывший главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин подробно рассказал об особой "подземной" специфике.

"Это очень специальная задача. Вообще, проект метро не в состоянии сделать просто обычная проектная организация. Для этого у нас есть специализированные метропроектовские организации, Мосинжпроект и другие, которые специализируются на этом. Есть столько нюансов, такие инженерные сложности при этом строительстве возникают всегда. Причем нет двух одинаковых территорий. Всегда учитывается геология, специфика грунтов, сейсмика делается и так далее. Одно дело — метро в Москве, совершенно другое дело — метро в Петербурге. Совсем по-другому проектировалось метро в Екатеринбурге", — заявил, в частности, Рысин.

В планах властей Краснодара — "легкое метро неглубокого заложения". Предполагается привлечение частных инвестиций, а общая стоимость строительства линии составит около 95 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге, по мнению многих экспертов, строительство метрополитена идет недостаточными темпами, при этом в пример ставится Москва, где ежегодно открывается по несколько новых станций. Так, например, гендиректор крупного санкт-петербургского проектного института ОАО "НИПИИ "Ленметрогипротранс" Владимир Маслак в интервью изданию "Ведомости. Санкт-Петербург" посетовал, что даже шестикратное увеличение суммы контракта с 350 млн до 1.8 млрд рублей не позволило компании участвовать в торгах на проектирование продолжения "коричневой" ветки метро Санкт-Петербурга.

"Мы не смогли принять участие в конкурсе по ряду причин. Во-первых, жесткие сроки выполнения, а во-вторых — твердая цена контракта. Изначально работы по подготовке проектной документации предлагалось выполнить в короткие сроки за 350 млн. Это было невозможно, — заявил Владимир Маслак. — Позже заказчик понял, что на такие кабальные условия никто не согласится, поэтому увеличил стоимость контракта. Но даже с учетом новой суммы этот контракт для нас коммерчески просто невыгоден. А у нас коммерческая организация и государство не станет доплачивать нам разницу. На этот конкурс в итоге вышел подрядчик из Москвы. Отмечу, что в этой компании есть специалисты из нашего бывшего "Метростроя", и они обладают хорошим опытом".

Также стоит отметить, что в Санкт-Петербурге всеми связанными со строительством метро вопросами занимается АО "Метрострой Северной Столицы", которое было создано в 2020 году в результате соглашения между Правительством Санкт‑Петербурга и Группой ВТБ. Решением Правительства Российской Федерации компания получила статус единственного исполнителя работ по проектированию, строительству и реконструкции.

В Москве, где станций метро и так больше всего в России, не сбавляют темпов строительства новых — в дополнение к имеющимся на сегодня 263 станциям, к 2033 году планируется открыть еще 39. В течение лета 2023 года шли работы по строительству 15 новых станций и прокладке 35 км линий метрополитена. Строительством и проектированием занимается АО "Мосинжпроект" — российская инжиниринговая компания, которая с 2013 года выполняет функции генерального подрядчика на строительстве новых станций Московского метрополитена. При этом нельзя не упомянуть, что и упоминавшийся выше питерский "НИПИИ "Ленметрогипротранс", и самарская компания "Волгатрансстрой" участвовали в проектировании и строительстве новых станций московского метрополитена.

Как заявил "Ведомостям" гендиректор ОАО "НИПИИ "Ленметрогипротранс" Владимир Маслак, говоря о перспективах появления новых проектировщиков, ожидать появления новых игроков в отрасли не стоит.

"Я вас разочарую и скажу, что других проектировщиков не будет. Этот рынок значительно сократился. Все проектные институты, которые раньше принадлежали "Метрогипротрансу", фактически обанкротились. Рынок, который немного поддерживался харьковскими, днепропетровскими и киевскими проектировщиками, также обвалился. Там есть грамотные инженеры, но из-за сложившейся ситуации они с нами работать не будут. Рынок в Узбекистане и Казахстане существует, но не развивается", — сказал Владимир Маслак.

Таким образом, приходится констатировать факт: приостановка строительства самарского метро и фактический выход из проекта одного из немногочисленных квалифицированных подрядчиков в лице "Волгатрансстроя" может надолго отодвинуть, а то и вовсе отменить строительство станции метро "Театральная", несмотря на начавшиеся фактически работы. Способных качественно выполнить работы данной сфере организаций не очень много, и абы кого "с улицы" к строительству метрополитена не подпускают — в приоритет ставится надежность и опыт, а не создание конкуренции между компаниями с целью возможной экономической выгоды. И такой подход вполне оправдан, ведь эта отрасль связана с повышенной опасностью для людей.

До недавнего времени строительством самарской станции метро "Театральная" занималась компания "Волгатрансстрой", уже не раз подтверждавшая свои компетенции при создании сложных объектов — в активе компании числятся успешно завершенные проекты по возведению двух московских станций метро, это "Озерная" и "Солнцево".

Возникает вопрос, найдется ли достаточно компетентный подрядчик строительства самарского метрополитена в том случае, если АО "Волгатрансстрой" все же решится окончательно выйти из проекта? Столичные организации столь скромный объект вряд ли заинтересует из-за небольших объемов, да и недавние разразившиеся вокруг строительства "подземки" скандалы вряд ли добавят проекту привлекательности в глазах потенциального подрядчика.

Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в "Волгатрансстрое" трудятся специалисты бывших "Самараметропроекта" и "Самараметростроя", которые проектировали и возводили станции с момента появления "подземки" в нашем городе — они не только имеют высокую квалификацию, но и досконально знают специфику именно самарского метрополитена. И вряд ли в регионе удастся найти еще хотя бы одну компанию, которая могла бы претендовать на реализацию этого проекта. Хотели бы, возможно, многие. Но обладают ли они достаточными компетенциями?

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3