Тоннель в тупик: чем грозит остановка строительства метро в Самаре

Стремительное развитие событий вокруг строительства станции "Театральная" привело к тому, что подрядчик АО "Волгатрансстрой" заявил о приостановке работ и отправке в бюджет аванса. Чтобы понять, как в случае выхода ВТС из проекта будут развиваться события, мы проанализировали ситуацию со строительством метрополитена в России.

На сегодняшний день в РФ "подземка" существует всего в семи городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург и Самара. Кроме того, о планах по строительству метрополитена заявили власти Краснодара. При этом многие эксперты считают строительство метро самым сложным и дорогим видом строительства в принципе. Так, например, в эфире программы "Смертин FM" на радио "КП"-Краснодар" бывший главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин подробно рассказал об особой "подземной" специфике.

"Это очень специальная задача. Вообще, проект метро не в состоянии сделать просто обычная проектная организация. Для этого у нас есть специализированные метропроектовские организации, Мосинжпроект и другие, которые специализируются на этом. Есть столько нюансов, такие инженерные сложности при этом строительстве возникают всегда. Причем нет двух одинаковых территорий. Всегда учитывается геология, специфика грунтов, сейсмика делается и так далее. Одно дело — метро в Москве, совершенно другое дело — метро в Петербурге. Совсем по-другому проектировалось метро в Екатеринбурге", — заявил, в частности, Рысин.

В планах властей Краснодара — "легкое метро неглубокого заложения". Предполагается привлечение частных инвестиций, а общая стоимость строительства линии составит около 95 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге, по мнению многих экспертов, строительство метрополитена идет недостаточными темпами, при этом в пример ставится Москва, где ежегодно открывается по несколько новых станций. Так, например, гендиректор крупного санкт-петербургского проектного института ОАО "НИПИИ "Ленметрогипротранс" Владимир Маслак в интервью изданию "Ведомости. Санкт-Петербург" посетовал, что даже шестикратное увеличение суммы контракта с 350 млн до 1.8 млрд рублей не позволило компании участвовать в торгах на проектирование продолжения "коричневой" ветки метро Санкт-Петербурга.

"Мы не смогли принять участие в конкурсе по ряду причин. Во-первых, жесткие сроки выполнения, а во-вторых — твердая цена контракта. Изначально работы по подготовке проектной документации предлагалось выполнить в короткие сроки за 350 млн. Это было невозможно, — заявил Владимир Маслак. — Позже заказчик понял, что на такие кабальные условия никто не согласится, поэтому увеличил стоимость контракта. Но даже с учетом новой суммы этот контракт для нас коммерчески просто невыгоден. А у нас коммерческая организация и государство не станет доплачивать нам разницу. На этот конкурс в итоге вышел подрядчик из Москвы. Отмечу, что в этой компании есть специалисты из нашего бывшего "Метростроя", и они обладают хорошим опытом".

Также стоит отметить, что в Санкт-Петербурге всеми связанными со строительством метро вопросами занимается АО "Метрострой Северной Столицы", которое было создано в 2020 году в результате соглашения между Правительством Санкт‑Петербурга и Группой ВТБ. Решением Правительства Российской Федерации компания получила статус единственного исполнителя работ по проектированию, строительству и реконструкции.

В Москве, где станций метро и так больше всего в России, не сбавляют темпов строительства новых — в дополнение к имеющимся на сегодня 263 станциям, к 2033 году планируется открыть еще 39. В течение лета 2023 года шли работы по строительству 15 новых станций и прокладке 35 км линий метрополитена. Строительством и проектированием занимается АО "Мосинжпроект" — российская инжиниринговая компания, которая с 2013 года выполняет функции генерального подрядчика на строительстве новых станций Московского метрополитена. При этом нельзя не упомянуть, что и упоминавшийся выше питерский "НИПИИ "Ленметрогипротранс", и самарская компания "Волгатрансстрой" участвовали в проектировании и строительстве новых станций московского метрополитена.

Как заявил "Ведомостям" гендиректор ОАО "НИПИИ "Ленметрогипротранс" Владимир Маслак, говоря о перспективах появления новых проектировщиков, ожидать появления новых игроков в отрасли не стоит.

"Я вас разочарую и скажу, что других проектировщиков не будет. Этот рынок значительно сократился. Все проектные институты, которые раньше принадлежали "Метрогипротрансу", фактически обанкротились. Рынок, который немного поддерживался харьковскими, днепропетровскими и киевскими проектировщиками, также обвалился. Там есть грамотные инженеры, но из-за сложившейся ситуации они с нами работать не будут. Рынок в Узбекистане и Казахстане существует, но не развивается", — сказал Владимир Маслак.

Таким образом, приходится констатировать факт: приостановка строительства самарского метро и фактический выход из проекта одного из немногочисленных квалифицированных подрядчиков в лице "Волгатрансстроя" может надолго отодвинуть, а то и вовсе отменить строительство станции метро "Театральная", несмотря на начавшиеся фактически работы. Способных качественно выполнить работы данной сфере организаций не очень много, и абы кого "с улицы" к строительству метрополитена не подпускают — в приоритет ставится надежность и опыт, а не создание конкуренции между компаниями с целью возможной экономической выгоды. И такой подход вполне оправдан, ведь эта отрасль связана с повышенной опасностью для людей.

До недавнего времени строительством самарской станции метро "Театральная" занималась компания "Волгатрансстрой", уже не раз подтверждавшая свои компетенции при создании сложных объектов — в активе компании числятся успешно завершенные проекты по возведению двух московских станций метро, это "Озерная" и "Солнцево".

Возникает вопрос, найдется ли достаточно компетентный подрядчик строительства самарского метрополитена в том случае, если АО "Волгатрансстрой" все же решится окончательно выйти из проекта? Столичные организации столь скромный объект вряд ли заинтересует из-за небольших объемов, да и недавние разразившиеся вокруг строительства "подземки" скандалы вряд ли добавят проекту привлекательности в глазах потенциального подрядчика.

Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в "Волгатрансстрое" трудятся специалисты бывших "Самараметропроекта" и "Самараметростроя", которые проектировали и возводили станции с момента появления "подземки" в нашем городе — они не только имеют высокую квалификацию, но и досконально знают специфику именно самарского метрополитена. И вряд ли в регионе удастся найти еще хотя бы одну компанию, которая могла бы претендовать на реализацию этого проекта. Хотели бы, возможно, многие. Но обладают ли они достаточными компетенциями?