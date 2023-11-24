16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел - о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих 10-балльные пробки накрыли Самару в пятницу вечером Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации добровольчества Сергей Кириенко объявил о начале приема заявок от юных просветителей на награду "Знание.Премия" Жители Самарской области стали чаще пользоваться Госуслугами

Общество

Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел - о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 24 ноября, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено два уголовных дела - по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма"), а также уголовное дело по статье 148 УК РФ ("оскорбление чувств верующих"). Доброй дороги из Питера в Самару!", - написала Екатерина Мизулина.

Официальной информации о возбуждении в отношении Шарлота уголовных дел пока не появилось.

Напомним, несколько дней назад самарский певец Эдуард Шарлот, который ранее демонстративно сжег российский паспорт в Армении, был задержан полицией в аэропорту Пулково.

После задержания в Санкт-Петербурге Шарлот извинился за свои действия и был отправлен под арест на 13 суток за мелкое хулиганство.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Груздев 31 октября 2023 21:24 Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))

Катерина К 26 октября 2023 19:59 В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Елена Ковшова 25 октября 2023 20:25 На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3