Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел - о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 24 ноября, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено два уголовных дела - по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма"), а также уголовное дело по статье 148 УК РФ ("оскорбление чувств верующих"). Доброй дороги из Питера в Самару!", - написала Екатерина Мизулина.
Официальной информации о возбуждении в отношении Шарлота уголовных дел пока не появилось.
Напомним, несколько дней назад самарский певец Эдуард Шарлот, который ранее демонстративно сжег российский паспорт в Армении, был задержан полицией в аэропорту Пулково.
После задержания в Санкт-Петербурге Шарлот извинился за свои действия и был отправлен под арест на 13 суток за мелкое хулиганство.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻