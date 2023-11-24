Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел - о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Певец Шарлот стал фигурантом двух уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 24 ноября, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено два уголовных дела - по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма"), а также уголовное дело по статье 148 УК РФ ("оскорбление чувств верующих"). Доброй дороги из Питера в Самару!", - написала Екатерина Мизулина.

Официальной информации о возбуждении в отношении Шарлота уголовных дел пока не появилось.

Напомним, несколько дней назад самарский певец Эдуард Шарлот, который ранее демонстративно сжег российский паспорт в Армении, был задержан полицией в аэропорту Пулково.

После задержания в Санкт-Петербурге Шарлот извинился за свои действия и был отправлен под арест на 13 суток за мелкое хулиганство.