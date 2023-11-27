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Футбол Спорт

"Локомотив" оспорит три момента в судействе в матче с "Крыльями"

МОСКВА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Локомотив" направит письмо в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС по трем эпизодам матча с "Крыльями Советов", которые, по мнению клуба, непосредственно повлияли на результат встречи, пишет "Матч ТВ".

Напомним, что 25 ноября в Самаре игра 16‑го тура МИР РПЛ закончилась со счетом 3:3. И самарцы выровняли счет в компенсированной время. 

В московском клубе после игры были недовольны решениями арбитров по трем эпизодам матча, повлиявших на итоговый результат. В частности, вопрос вызывает момент с первым голом "Крыльев Советов" на 32‑й минуте матча, когда, по мнению "Локомотива", был совершен фол на Артеме Карпукасе.

На 57‑й минуте арбитр Василий Казарцев показал желтую карточку хавбеку "Крыльев" Бенхамину Гарре за фол на Дмитрии Баринове, хотя нарушение могло привести к удалению полузащитника. Также в "Локомотиве" поставят вопрос о назначении пенальти на 7‑й компенсированной минуте, учитывая, что судья добавил лишь шесть.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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