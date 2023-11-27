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Суды Происшествия

Житель Самары пытается доказать самооборону при нападении на влезшего в окно

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, которая касается непростого приговора. Обвинительное решение суда ранее выслушал вдовец, который воспитывает малолетнего ребенка, по фамилии Ахмедов.

Как следует из материалов облсуда, Ахмедова ранее в Промышленном районе региональной столицы приговорили к двум годам колонии строгого режима.

"В апелляционной жалобе Ахмедов выражает несогласие с обжалуемым приговором. Изложив в жалобе фактические обстоятельства деяния, осужденный указывает, что посчитал действия потерпевшего угрожающими его жизни, поскольку последний ворвался в квартиру через окно", — указано в материалах облсуда.

Хозяйка квартиры, по словам Ахмедова, проникшего через окно гостя не узнала. А сам Ахмедов якобы посчитал происходящее нападением и подумал, что у ворвавшегося могут быть подельники. Сам Ахмедов считает, что его действия следует квалифицировать по ч. 2 ст. 114 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление"). Как следует из протокола судебного заседания, эту позицию Ахмедов высказывал и в суде первой инстанции. Но его адвокат просил в процессе квалифицировать действия по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Таким образом, вопреки требованиям закона, позиция защитника противоречила позиции подсудимого. При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что право подсудимого Ахмедова на защиту было нарушено, что повлияло на вынесение законного и обоснованного судебного решения, в связи с чем приговор подлежит отмене", — констатировал облсуд.

Теперь суд Промышленного района должен рассмотреть уголовное дело заново.

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