Федеральная группа "Имена" построит в Куйбышевском районе жилой комплекс

ДОМ.РФ по итогам аукциона заключит договор комплексного развития территории (КРТ) с компанией "Комплекс. Самара", входящей в группу "Имена".

Напомним, на аукцион был выставлен участок площадью 12 га в Куйбышевском районе Самары на ул. Утевской — неподалеку от ЖК "Южный город". Лот достался ООО "СЗ "Комплекс. Самара" за начальные 8,3 млн рублей. Номинальным конкурентом компании выступило ООО "СЗ "ИМЕНА. КРТ. ТУЛА", которое аффилированно победителю.

Как сообщает ДОМ.РФ, инвестор арендует участок и в течение девяти лет построит на нем не менее 56,2 тыс. кв. м жилья с соответствующей инфраструктурой.

Помимо строительства жилья средней этажности, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение.

"Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением "зелёного" стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года", — говорится в пресс-релизе ДОМ.РФ.

Основным владельцем и директором ООО "СЗ "Комплекс. Самара" выступает Андрей Голдаков. Еще 10% владеет ООО "Имена. Строительство", которое принадлежит тому же физлицу. Андрей Голдаков является собственником ряда аналогичных организаций в разных регионах. Ряд компаний оформлен на Илью Андреева, очевидно, партнера Голдакова. В частности, ООО "СЗ "ИМЕНА. КРТ. ТУЛА", которое недавно выкупило участок в Липецке под комплексное развитие.

Все эти предприятия входят в девелоперскую группу "Имена". На официальном сайте сообщается, что "компания "Имена" строит и проектирует дома в регионах Центральной России: развивает проекты в Туле и Курске, формирует земельный банк в новых регионах".