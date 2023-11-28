"Акрон" вничью сыграл с "Аланией"

В понедельник, 27 ноября, тольяттинский футбольный клуб "Акрон" в гостях завершил матч с "Аланией" ничьей. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
По итогам игры счет составил 1:1. Голы реализовали Гурциев ("Алания") на 25 минуте и Эльдарушев ("Акрон") на 39 минуте.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?