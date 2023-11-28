"Акрон" вничью сыграл с "Аланией"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 ноября, тольяттинский футбольный клуб "Акрон" в гостях завершил матч с "Аланией" ничьей. Об этом сообщает пресс-служба ФК.