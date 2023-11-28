Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин уходит с поста

Матч с "Аланией" стал для тренера последним у руля тольяттинской команды, передает пресс-служба футбольного клуба.
"Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК "Акрон" желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере", - отмечается в сообщении.
Евгений Калешин возглавлял "Акрон" с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений. Также "Акрон" добрался до финала Пути регионов FONBET Кубка России.
О каких-либо изменениях в тренерском штабе и назначении нового главного тренера будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах клуба.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?