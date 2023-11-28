15 отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада награждена Орденом Суворова

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Решением Главы 15-я отдельная гвардейская мотострелковая (миротворческая) Александрийская бригада награждена Орденом Суворова. Его получают воинские соединения в исключительных случаях за выдающиеся заслуги.

Это единственная миротворческая бригада в составе ВС РФ. Она была сформирована в феврале 2005 года по директиве министра обороны. Воинское соединение входит в структуру 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Пункт постоянной дислокации бригады — поселок Рощинский Волжского района Самарской области.

Напомним, 9 мая 2022 года, президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде ЦВО.

В своем обращении глава государства отметил, что такой чести соединение удостоено за особые заслуги, героизм и отвагу, защиту Отечества и отстаивание интересов России.

"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", — сказал президент.