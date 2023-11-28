"Т Плюс" провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани

Специалисты "Т Плюс" презентовали открытые вакансии на Дне открытых дверей Сызранского филиала Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Стенд энергокомпании на мероприятии "Карьерный марафон" посетили порядка 120 учащихся 11 классов и выпускников Сызранского политехнического колледжа.
Энергетики "Т Плюс" рассказали о деятельности компании, специфике профессий, карьерных перспективах, социальных программах, провели викторину. В частности, ребята узнали о совместном с СамГТУ проекте "Энергия будущего". Его целью является обеспечение студентов профильных факультетов вуза престижной и стабильной работой после окончания обучения. В помощь ребятам организуются адаптационные и развивающие мероприятия (конференции, семинары, консультации, экскурсии), выплачивается стипендия, а также предоставляется возможность пройти оплачиваемую производственную практику на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе.
"У студентов СамГТУ сегодня есть отличная возможность уже в период обучения близко познакомиться с местом будущего трудоустройства, пройти практику и даже совмещать учебу и работу на предприятии. Мы всегда заинтересованы в грамотных работниках и готовы оказать им помощь в получении опыта сегодня и востребованной профессии в будущем", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!