"Т Плюс" провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани

Специалисты "Т Плюс" презентовали открытые вакансии на Дне открытых дверей Сызранского филиала Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Стенд энергокомпании на мероприятии "Карьерный марафон" посетили порядка 120 учащихся 11 классов и выпускников Сызранского политехнического колледжа.

Энергетики "Т Плюс" рассказали о деятельности компании, специфике профессий, карьерных перспективах, социальных программах, провели викторину. В частности, ребята узнали о совместном с СамГТУ проекте "Энергия будущего". Его целью является обеспечение студентов профильных факультетов вуза престижной и стабильной работой после окончания обучения. В помощь ребятам организуются адаптационные и развивающие мероприятия (конференции, семинары, консультации, экскурсии), выплачивается стипендия, а также предоставляется возможность пройти оплачиваемую производственную практику на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе.

"У студентов СамГТУ сегодня есть отличная возможность уже в период обучения близко познакомиться с местом будущего трудоустройства, пройти практику и даже совмещать учебу и работу на предприятии. Мы всегда заинтересованы в грамотных работниках и готовы оказать им помощь в получении опыта сегодня и востребованной профессии в будущем", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.