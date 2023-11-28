Жителя Самары поймали с партией метадона

Самарские полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В его квартире изъяли 4,91 г карфентанила и 30 г метадона. Сам задержанный рассказал, что планировал сбывать наркотики через интернет.
В отношении самарца возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.