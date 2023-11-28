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Преступления Происшествия

Жителя Самары поймали с партией метадона

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В его квартире изъяли 4,91 г карфентанила и 30 г метадона. Сам задержанный рассказал, что планировал сбывать наркотики через интернет.

В отношении самарца возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.

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