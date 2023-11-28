Жителя Самары поймали с партией метадона

Самарские полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В его квартире изъяли 4,91 г карфентанила и 30 г метадона. Сам задержанный рассказал, что планировал сбывать наркотики через интернет.

В отношении самарца возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.