В центре Самары продается участок под застройку

На торги выставлен земельный участок 0,68 га под жилую застройку в Ленинском районе Самары. По предварительным расчетам, здесь можно построить порядка 15-20 тыс. кв. м жилья. Начальная цена продажи - 170 млн рублей.

Торги пройдут 18 декабря. Участок является непрофильным активом АО "Почта России", расположен у пересечения улиц Коммунистической и Владимирской, в районе со сложившейся жилой застройкой. Согласно Правилам землепользования и застройки, территория расположена в зоне Ж-4, где разрешена среднеэтажная жилая застройка (до девяти этажей).

В сообщении Российского аукционного дома, который проведет торги, говорится, что участок подходит для строительства многоквартирного дома премиум- или бизнес-класса. На нем расположены три здания общей площадью 1,9 тыс. кв. м, которые могут быть снесены.

Ранее эти объекты пытались продать отдельно за 30,8 млн рублей. Очевидно, постройки 1917, 1922, 1965 года никого не заинтересовали, и на продажу выставили землю под ними.