Новикомбанк представил предложения по расширению поддержки промышленности

В рамках XXVI Международного Форума-выставки "Российский промышленник — 2023" состоялось открытое заседание комитета РСПП по финансовой политике "Финансирование промышленного развития и технологической независимости". В рамках заседания старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева рассказала о решениях, которые позволят придать импульс кредитованию промышленности.

Открытое заседание комитета РСПП по финансовой политике "Финансирование промышленного развития и технологической независимости России" прошло под председательством Александра Мурычева, вице-президента РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики. Заседание было посвящено вопросам кредитования организаций реального сектора экономики в современных условиях, обеспечения доступности различных финансовых инструментов и механизмов, эффективности и направлению мер государственной поддержки. Также обсуждалось влияние ключевых параметров денежно-кредитной политики на рынки капитала и возможности привлечения инвестиций.

Старший вице-президент Новикомбанка, дочернего банка Госкорпорации Ростех, Анна Лаврентьева в своем выступлении отметила, что финансовые ресурсы кредитных организаций должны целевым образом направляться на развитие промышленности. Это позволит предприятиям в динамично меняющихся условиях осуществить те масштабные задачи, которые стоят перед индустрией. Новикомбанк с прошлого года реализует собственные льготные программы финансирования реального сектора экономики, направляя все ресурсы на кредитование опережающей модернизации предприятий и создание новых мощностей по производству российской продукции.

"Государством определены приоритеты, разработан ряд механизмов поддержки капиталовложений, в частности, кластерная инвестиционная платформа, утверждена таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, обсуждается перезапуск механизма льготного оборотного кредитования в рамках Постановления Правительства № 393. В интересах реального сектора экономики предлагается расширить практику предоставления гарантий и поручительств институтов развития для проектов с длительными инвестиционными циклами, а также низкомаржинальных проектов, что позволит придать импульс кредитованию. Кроме того, считаем важным, чтобы ранее отобранным проектам была гарантирована поддержка государства в течение всего срока реализации, это исключит неопределенность и даст уверенность всем участникам — предприятиям, банкам, институтам развития", — прокомментировала Анна Лаврентьева.

Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, подчеркнул необходимость запуска нового инвестиционного цикла и предложил в целях финансирования долгосрочных планово-убыточных проектов промышленности использовать инструменты государственно-частного партнерства.

Участники дискуссии — представители федеральных органов власти, Банка России, государственных компаний, финансовой инфраструктуры, ведущих промышленных предприятий также отметили важность сохранения стабильности условий для поддержания инвестиционной активности, сложившийся высокий уровень загрузки производственных мощностей, подчеркнули возможности использования всего спектра инструментов — банковского кредитования, проектного финансирования, облигационных займов, цифровых финансовых активов — для удешевления стоимости и осуществления большего числа проектов.

XXVI Международный Форум-выставка "Российский промышленник —2023" проходит с 28 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Деловая программа Форума отражает интересы промышленников в современных условиях. Организаторами форума являются: РСПП, Минпромторг России, Правительство Санкт-Петербурга, оператор — КВЦ "Экпофорум".