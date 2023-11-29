В Самаре военнослужащего осудили за незаконный оборот наркотиков

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный военнослужащему-контрактнику Даниле Безчетвертеву, которого признали виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
6 августа 2023 г. в Тольятти Безчетвертев для личного потребления через Интернет приобрел у незнакомца 0,85 г мефедрона. На следующий день военного задержали.
Приговор Безчетвертеву вынесли 9 ноября. Ему назначили штраф 25 тыс. рублей. При этом суд конфисковал в собственность государства телефон осужденного, который тот использовал для совершения преступления.
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