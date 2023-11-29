В Жигулевске директора учебного центра осудили за мошенничество с обучением безработных

Жигулевский городской суд вынес приговор 54-летней директрисе учебного центра "Энергетик" ЧОУ ДОО. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021 г. женщина заключила с городским центром занятости муниципальный контракт на обучение семи человек по программе подготовки "Водитель погрузчика". В итоге условия контракта не были исполнены, но руководитель центра подписала акт оказанных услуг, и учебный центр получил 34 тыс. рублей.
Суд назначил женщине штраф 130 тыс. рублей.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...