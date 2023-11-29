Житель Самарской области получил восемь лет колонии за убийство приятеля

В Приволжском районе Самарской области суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Однажды он выпивал со знакомым, затем мужчины поссорились. В процессе конфликта обвиняемый ударил приятеля ножом в сердце. Потом сам позвонил в полицию и написал явку с повинной.
Мужчину, который ранее уже бывал судим за преступление, повлекшее смерть, приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...