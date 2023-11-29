Житель Самарской области получил восемь лет колонии за убийство приятеля

В Приволжском районе Самарской области суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Однажды он выпивал со знакомым, затем мужчины поссорились. В процессе конфликта обвиняемый ударил приятеля ножом в сердце. Потом сам позвонил в полицию и написал явку с повинной.

Мужчину, который ранее уже бывал судим за преступление, повлекшее смерть, приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.