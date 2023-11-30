Музей-галерея "Заварка" представил афишу на декабрь

В декабре в музее-галерее "Заварка" пройдет ряд мероприятий, которые будут интересны взрослым и детям, сообщает пресс-служба музея.

До середины декабря в Музее-галерее "Заварка" работает выставка "Прокудин-Горский. Типы России" (12+). По экспозиции запланированы кураторские экскурсии Олега Баулина. Они пройдут 2 декабря в 15.00, 3 декабря в 13.00 и 10 декабря в 13.00. Каждая экскурсия делится на три тематических блока. В первом речь пойдет о сюжетном подходе к съемке. Во втором куратор расскажет о документальном и этнографическом характере фотографий. Через них можно узнать, как жили люди больше 120 лет назад, а также понять географию распространения тканей и заметить сходства и различия в традиции ношения деталей одежды. Третий блок экскурсии посвящен техническим новшествам фотографии (четкость и размытость планов на примере фотографии армянки) и промышленного прогресса Российской империи начала XX века (плавучая землечерпательная машина на примере фотографии крестьян на обеде). После каждой экскурсии участники также посмотрят фильм "Цвет времени" (2007 год, 12+). Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 25 человек на каждую экскурсию).

По выставке "Прокудин-Горский. Типы России" пройдет и специализированная детская экскурсия (6+). 6 декабря (среда) в 16.00 ее проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

8 декабря (пятница) в 18.00 будет организована авторская экскурсия по выставке "Прокудин-Горский. Типы России" (12+). Этнограф Ирина Маслова раскроет особенности культуры разных народов, представители которых запечатлены на фотографиях. Центральной темой станет национальный костюм. Гости рассмотрят костюмы башкир и грузин, узнают о символизме цветовой гаммы армянского костюма, познакомятся с русским населением Пермской губернии, где наряду с поневным костюмным комплексом существовал и сарафанный. На экскурсии можно будет познакомиться с традиционными промысловыми занятиями мужчин, проживающих на территории Карелии, с особенностями развития лесных занятий в Вологодской губернии, с русскими традициями и обычаями, связанными с земледельческими работами. Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Музей-галерея "Заварка" не ограничится одними экскурсиями. 1 декабря (пятница) в 18.00 в центральном зале "Заварки" пройдет встреча (12+) с музыкантом Максимом Бурко. Мастер народных духовых инструментов сыграет наигрыши, полученные во время этнографических экспедиций, расскажет о музыкальных традициях разных народов и продемонстрирует созданные им на основе дореволюционных источников инструменты. Вход на мероприятие бесплатный. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

2 декабря (суббота) в 11.00 пройдет мастер-класс "Самарские дворики" (6+). Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети сделают картонные оконные рамы с красивыми резными наличниками, где каждый сможет нарисовать свой уникальный, сказочный вид из окна. В процессе работы участники обсудят, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон и как меняется пейзаж в зависимости от сезона и времени суток. Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

Через неделю стартует цикл детских мастер-классов "Новогодний городок" (6+), который проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Первое мероприятие пройдет 9 декабря (суббота) в 12.00. Сначала маленькие посетители услышат историю дома Маштакова, где расположилась "Заварка" — кто и зачем его построил, какие люди в нем жили. Затем каждый участник сделает свой светильник-домик из картона, который украсит дом, принесет уют и тепло. Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

Выставка "Прокудин-Горский. Типы России" (12+) завершит работу 15 декабря. В этот день пройдет последняя экскурсия по экспозиции от сокураторов выставки Екатерины Елисеевой и Олега Баулина, а также показ фильма "Цвет времени" (12+). Сбор гостей начнется в 19.00, экскурсия стартует в 19.20. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

На все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.