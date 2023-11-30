Директор самарской фирмы получил три года колонии за сокрытие от налоговой 79 млн рублей

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Виновным признали директора ООО "Нефтегазстройпроект". По его вине в бюджет не попали 79 млн рублей. Также предприниматель изготовил распоряжения для незаконного перевода денег.
Во время расследования и суда директор в добровольно выплатил 3 млн рублей. В итоге ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 150 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба — 76 млн рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...