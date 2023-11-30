16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выслушал приговор бывший замначальника отдела районной ИФНС Бизнесмена из Тольятти обвиняют в организации убийства его бывшей сожительницы В Самаре еще один адвокат попал под суд Глава Счетной палаты Самарской области пошла под суд Житель Самары пытается доказать самооборону при нападении на влезшего в окно

Суды Происшествия

В Самаре выслушал приговор бывший замначальника отдела районной ИФНС

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 ноября, Кировский районный суд Самары огласил приговор бывшему заместителю начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району Павлу Синявину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 15 ноября 2021 г.экс-сотруднику налоговой утвердили обвинительное заключение по пяти эпизодам по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия"), ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и по шести эпизодам по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий").

Следствие считало, что с 2017 по 2020 г. замначальника отдела через посредника получал деньги за незаконное внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по транспортному налогу у физлиц. Общая сумма взяток составила более 300 тыс. рублей.

В этот же период он внес в базу ложные сведения об отсутствии задолженности у шести человек, что повлекло причинение ущерба ФНС и государству на сумму свыше 900 тыс. рублей.

Уголовное дело рассматривал Кировский районный суд Самары, процесс длился более года. 9 февраля 2023 г. дело вернули в прокуратуру, но надзорное ведомство оспорило это решение. В итоге приговор вынесли 23 ноября.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, Павла Синявина признали виновным в одном факте получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в одном эпизоде злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По совокупности преступлений он получил год лишения свободы в колонии общего режима.

По остальным преступлениям Синявина оправдали. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3