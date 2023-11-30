В Самаре выслушал приговор бывший замначальника отдела районной ИФНС

В четверг, 23 ноября, Кировский районный суд Самары огласил приговор бывшему заместителю начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району Павлу Синявину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 15 ноября 2021 г.экс-сотруднику налоговой утвердили обвинительное заключение по пяти эпизодам по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия"), ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и по шести эпизодам по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий").

Следствие считало, что с 2017 по 2020 г. замначальника отдела через посредника получал деньги за незаконное внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по транспортному налогу у физлиц. Общая сумма взяток составила более 300 тыс. рублей.

В этот же период он внес в базу ложные сведения об отсутствии задолженности у шести человек, что повлекло причинение ущерба ФНС и государству на сумму свыше 900 тыс. рублей.

Уголовное дело рассматривал Кировский районный суд Самары, процесс длился более года. 9 февраля 2023 г. дело вернули в прокуратуру, но надзорное ведомство оспорило это решение. В итоге приговор вынесли 23 ноября.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, Павла Синявина признали виновным в одном факте получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в одном эпизоде злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По совокупности преступлений он получил год лишения свободы в колонии общего режима.

По остальным преступлениям Синявина оправдали. Приговор еще не вступил в законную силу.