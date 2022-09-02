Экс-начальника отдела налоговой службы отдали под суд

Суд Кировского района разбирается в уголовном деле бывшего начальника отдела камеральных проверок №2 ИФНС России по Кировскому району по фамилии Синявин. По версии силовиков, он не единожды получал крупные взятки.

"По имеющимся данным, денежные средства передавали за оказание содействия по внесения в АИС "Налог-3" сведений по уменьшению суммы начисленного транспортного налога", - сообщают источники в силовых структурах.

В итоге Синявину предъявили обвинение в шести эпизодах получения взяток (часть 3 статьи 290 УК РФ) и шести случаях превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Мужчине грозит реальное лишение свободы.

Напомним, ранее в Самаре вынесли приговор другому сотруднику налоговой службы, Виталию Арефьеву. За коррупцию он получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.