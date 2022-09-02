Экс-начальника отдела налоговой службы отдали под суд

Суд Кировского района разбирается в уголовном деле бывшего начальника отдела камеральных проверок №2 ИФНС России по Кировскому району по фамилии Синявин. По версии силовиков, он не единожды получал крупные взятки.
"По имеющимся данным, денежные средства передавали за оказание содействия по внесения в АИС "Налог-3" сведений по уменьшению суммы начисленного транспортного налога", - сообщают источники в силовых структурах.
В итоге Синявину предъявили обвинение в шести эпизодах получения взяток (часть 3 статьи 290 УК РФ) и шести случаях превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Мужчине грозит реальное лишение свободы.
Напомним, ранее в Самаре вынесли приговор другому сотруднику налоговой службы, Виталию Арефьеву. За коррупцию он получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.