VOLGA BRАND - 2023: маркетинг влияет!

В пятницу, 1 декабря, в Самаре состоится подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRАND.

В этом году премия проходит под девизом "Маркетинг влияет". Проекты оценил экспертный совет, в первую очередь, через призму бизнес-эффективности.

Участников и гостей ждут кейсы победителей премии в формате "из первых уст", возможность почерпнуть решения и задать вопросы. В программе также выступление федерального спикера Анастасии Фрибус, руководителя продуктового направления "Маркетинг" Яндекс Практикум, нетворкинг и дискуссии на актуальные маркетинговые темы.

"Премии уже 8 лет, и благодаря ей можно наблюдать колоссальный скачок качественного маркетинга в Поволжье. Из года в год мы видим один прорыв за другим. В премии участвуют профессиональные и молодые специалисты с интереснейшими реальными кейсами, и всех их объединяет желание делать качественный, новый, творческий маркетинг. Также и будущие маркетологи не отстают: интересуются своим делом и уже создают стоящие проекты - это нам демонстрирует студенческая номинация", - рассказала собственник агентства digital-рекламы SiMetrika, эксперт в области финансов, маркетинга и экономики Асия Чикаева.

"Премия VOLGA BRАND интересна, прежде всего, для бизнеса, ориентированного на развитие и трансформацию. Кейсы-победители могут дать идеи для собственников, а новые знакомства помогут в их реализации", - считает член оргкомитета, директор агентства цифровой трансформации WEBROVER, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций ПГУТИ Николай Никульников.