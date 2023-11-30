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Экономика и бизнес

VOLGA BRАND - 2023: маркетинг влияет!

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 декабря, в Самаре состоится подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRАND.

В этом году премия проходит под девизом "Маркетинг влияет". Проекты оценил экспертный совет, в первую очередь, через призму бизнес-эффективности.

Участников и гостей ждут кейсы победителей премии в формате "из первых уст", возможность почерпнуть решения и задать вопросы. В программе также выступление федерального спикера Анастасии Фрибус, руководителя продуктового направления "Маркетинг" Яндекс Практикум, нетворкинг и дискуссии на актуальные маркетинговые темы.

"Премии уже 8 лет, и благодаря ей можно наблюдать колоссальный скачок качественного маркетинга в Поволжье. Из года в год мы видим один прорыв за другим. В премии участвуют профессиональные и молодые специалисты с интереснейшими реальными кейсами, и всех их объединяет желание делать  качественный, новый, творческий маркетинг. Также и будущие маркетологи не отстают: интересуются своим делом и уже создают стоящие проекты - это нам демонстрирует студенческая номинация", - рассказала собственник агентства digital-рекламы SiMetrika, эксперт в области финансов, маркетинга и экономики Асия Чикаева.

"Премия VOLGA BRАND интересна, прежде всего, для бизнеса, ориентированного на развитие и трансформацию. Кейсы-победители могут дать идеи для собственников, а новые знакомства помогут в их реализации", - считает член оргкомитета, директор агентства цифровой трансформации WEBROVER, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций ПГУТИ Николай Никульников.

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