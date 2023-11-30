VOLGA BRАND - 2023: маркетинг влияет!

В пятницу, 1 декабря, в Самаре состоится подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRАND.
В этом году премия проходит под девизом "Маркетинг влияет". Проекты оценил экспертный совет, в первую очередь, через призму бизнес-эффективности.
Участников и гостей ждут кейсы победителей премии в формате "из первых уст", возможность почерпнуть решения и задать вопросы. В программе также выступление федерального спикера Анастасии Фрибус, руководителя продуктового направления "Маркетинг" Яндекс Практикум, нетворкинг и дискуссии на актуальные маркетинговые темы.
"Премии уже 8 лет, и благодаря ей можно наблюдать колоссальный скачок качественного маркетинга в Поволжье. Из года в год мы видим один прорыв за другим. В премии участвуют профессиональные и молодые специалисты с интереснейшими реальными кейсами, и всех их объединяет желание делать качественный, новый, творческий маркетинг. Также и будущие маркетологи не отстают: интересуются своим делом и уже создают стоящие проекты - это нам демонстрирует студенческая номинация", - рассказала собственник агентства digital-рекламы SiMetrika, эксперт в области финансов, маркетинга и экономики Асия Чикаева.
"Премия VOLGA BRАND интересна, прежде всего, для бизнеса, ориентированного на развитие и трансформацию. Кейсы-победители могут дать идеи для собственников, а новые знакомства помогут в их реализации", - считает член оргкомитета, директор агентства цифровой трансформации WEBROVER, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций ПГУТИ Николай Никульников.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах