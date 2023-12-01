В Самаре на снос недостроенного подземного паркинга выделили 11 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который снесет самовольную постройку в Октябрьском районе Самары. Речь - об объекте незавершенного строительства, подземном паркинге, расположенном на ул. Советской Армии, 240Б.

"Площадь застройки – 1117,97 кв.м. Объект сноса представляет собой двухэтажное строение прямоугольной формы, - отмечается в техзадании. - Сооружение заглублено, расположено вблизи жилых зданий, дорожных проездов и автомобильных парковок. Часть наружных конструкций сооружения расположена выше планировочной отметки поверхности земли".

Начальная цена контракта составляет 11,1 млн рублей. Победитель торгов определится после 11 декабря. Срок выполнения работ - 46 рабочих дней с момента заключения контракта.

Напомним, Паркинг был запланирован как часть ЖК "Аркадия", строительство которого в 2004 г. начало ЗАО "Гагаринец". Впоследствии компания обанкротилась. Новым застройщиком стало ООО "Строй-Ком", которое также было признано банкротом в 2021 году.