Инженера техконтроля из Самарской области осудили за получение подкупа от подрядчиков

В Самарской области инженера технического контроля ПАО признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное СУ СК.
С августа 2021 г. по сентябрь 2022 г. мужчина два раза получал деньги от сотрудников других организаций за подписание исполнительных документов. Общая сумма вознаграждения — 25 тыс. рублей.
В итоге инженеру вменили две статьи: ч. 5 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"№) и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ ("Мелкий коммерческий подкуп"). Суд назначил ему штраф 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...