Инженера техконтроля из Самарской области осудили за получение подкупа от подрядчиков

В Самарской области инженера технического контроля ПАО признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С августа 2021 г. по сентябрь 2022 г. мужчина два раза получал деньги от сотрудников других организаций за подписание исполнительных документов. Общая сумма вознаграждения — 25 тыс. рублей.

В итоге инженеру вменили две статьи: ч. 5 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"№) и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ ("Мелкий коммерческий подкуп"). Суд назначил ему штраф 10 тыс. рублей.