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Суды Происшествия

Инженера техконтроля из Самарской области осудили за получение подкупа от подрядчиков

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области инженера технического контроля ПАО признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С августа 2021 г. по сентябрь 2022 г. мужчина два раза получал деньги от сотрудников других организаций за подписание исполнительных документов. Общая сумма вознаграждения — 25 тыс. рублей.

В итоге инженеру вменили две статьи: ч. 5 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"№) и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ ("Мелкий коммерческий подкуп"). Суд назначил ему штраф 10 тыс. рублей.

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